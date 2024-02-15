В Госдуме обвинили Европарламент в координации экстремизма релокантов

Они хотят дискредитировать выборы президента России, предупредил Василий Пискарев

Европарламент задействован в координации экстремистской деятельности релокантов — россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции. Об этом заявил глава думской комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев.

Как сообщается в Telegram-канале комиссии, в Европарламенте "с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций" прошла публичная конференция на тему президентских выборов в России, "где обсуждались некие "стратегии сопротивления".

Пискарев подчеркнул, что европарламентариев и европейских чиновников не смутило подобное действо в стенах парламента — "судя по всему, планирование "оранжевых" революций им не впервой". Однако Пискарев предупредил, что "с Россией этот номер не пройдет".

Ранее помощник секретаря Совета безопасности России Наиль Мухитов предупреждал, что в преддверии выборов президента России Запад будет с особым усилием пытаться раскачивать внутриполитическую ситуацию в нашей стране. Однако тщетность этих попыток очевидна — "гибридную войну против России Запад проиграл".

В Генеральной прокуратуре заявляли, что отмечаются попытки противника "расшатать ситуацию" на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствуют случаи государственной измены, шпионажа, диверсии и дискредитации российской армии.

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