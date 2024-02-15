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Бизнесмен под пытками лишился 11 млн рублей

09:42
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Воронежского предпринимателя грабители приковали наручниками к батарее

Жертвой грабителей стал предприниматель в Воронежской области. Бандиты ворвались к нему в дом и приковали наручниками к батарее. Об этом сообщает РЕН-ТВ. Инцидент произошел в селе Хохол. Преступники разжились 11 млн рублей и ювелирными украшениями. 

Пострадавшего обнаружила супруга - она вернулась домой и увидела, что муж сидит у отопительного прибора в наручниках. Она же вызвала полицию. Пострадавший рассказал, что нападавших было двое, но лиц он не запомнил, так как их скрывали балаклавы. Преступники были вооружены. 

В итоге бизнесмен лишился 11 млн рублей, 43 тысяч евро, ювелирных украшений, общим весом в 1,5 кг. Кроме того, грабители забрали ружье, которое было зарегистрировано на пострадавшего и его автомобиль.  Полиция начала расследование происшествия. 

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