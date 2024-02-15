Уехавший из России комик Романов заявил о завершении карьеры

Стендапер прекратит выступления сразу после завершения гастролей

Стендап-комик Дмитрий Романов, сбежавший из России, заявил о завершении карьеры. Он заканчивает гастрольный тур и больше не будет выступать. Об этом актер сообщил в своих социальных сетях.

Романов решил податься в "информационный бизнес". Судя по описанию, лавры Блиновской не дают покоя бывшему актеру. Он рассказал, что как-то общался с людьми в качестве коуча и ему это очень понравилось. При этом Романов делает акцент на том, что его восторгает общение с людьми, а не возможность заработать на них деньги.

Дмитрий Романов родился и вырос в Одессе. Позже принимал участие в стендап-шоу на российских телеканалах. В феврале 2022 года резко раскритиковал СВО и покинул страну. Сейчас он живет в Португалии.

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