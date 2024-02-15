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Появились подробности атаки ВСУ на нефтебазу в Курской области

10:19
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Один из резервуаров частично обрушился

Три резервуара с бензином загорелись на курской нефтебазе после атаки украинского беспилотника.

В настоящий момент возгорание одного из резервуаров объемом 400 кубических метров локализовано.

"Принимаются меры к локализации еще двух резервуаров объемом 1400 кубических метров", - сообщил собеседник ТАСС.

Telegram-канал "112" пишет, что один из горящих резервуаров частично обрушился.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Всего на территории Курской нефтебазы находятся 10 резервуаров разного объема.

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