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В США заподозрили Россию в намерении использовать ядерное оружие в космосе

10:36
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Это якобы составляет суть угрозы национальной безопасности, обсуждаемой в США

Угроза национальной безопасности Соединенных Штатов, которую Белый дом собирается обсудить с Конгрессом 15 февраля, заключается в намерении России разместить свое ядерное оружие в космосе. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на два источника.
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По утверждению собеседников телеканала, потенциальной целью такого оружия станут спутники, а не объекты на Земле. Тем не менее, в США эту информацию восприняли как "крайне чувствительную".

При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон, не раскрывая подробностей, заверил в отсутствии оснований для паники среди гражданского населения.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предупреждал, что в случае проведения Соединенными Штатами ядерных испытаний у России не будет юридических препятствий для таких же испытаний, несмотря на дератификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отмечал, что Москва никому никогда не угрожает применением своего ядерного арсенала, он лишь служит гарантом безопасности.

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