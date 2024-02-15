На праздничные выходные назначены дополнительные электрички из Москвы

ЦППК анонсировала изменение расписания на праздники в феврале и марте

Железнодорожники накануне праздников корректируют расписание и вводят дополнительные экспрессы. Об этом "ТВ Центру" сообщили в пресс-службе ЦППК. Перевозчик накануне 23 февраля и 8 марта обеспечит пассажирам возможность быстрее и комфортнее добраться из Москвы в соседние областные центры и обратно.

Назначены экспрессы Рязань-2 - Москва на 25 февраля и 10 марта, Москва-Тула и Тула-Москва в дни с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта. Кроме того, компания увеличила до 11 число вагонов в электричках, которые ходят на участке Черусти- Вековка.

Расписание движения электричек в праздники поменяется на всем Московском транспортном узле. Так 22 февраля и 7 марта поезда будут ходить по расписанию пятницы. 23, 24 февраля и 8,9 марта - по расписанию субботы. 25 февраля и 10 марта - по воскресному графику.

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