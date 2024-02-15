Песков ответил на вопрос о встрече Путина с Гросси

Гендиректор МАГАТЭ приедет в Россию в конце месяца
Президент России Владимир Путин пока не планирует встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Этих переговоров пока нет в графике российского лидера, завил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У президента сейчас очень напряженный график", - подчеркнул представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").
Ранее в МАГАТЭ заявили, что гендиректор организации посетит Москву в конце февраля.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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