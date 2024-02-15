Пожар во дворе здания "Известия Hall" потушили

Огонь возник в трех неэксплуатируемых строениях

Пожар во дворе здания "Известия Hall" в центре Москвы по состоянию на 10:04 четверга, 15 февраля, потушен. Эту информацию подтвердили в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Огонь охватил три неэксплуатируемые постройки во дворе здания "Известия Hall" на Пушкинской площади. Металлический купол одного из горевших зданий обрушился, но перекидывания огня на основное здание удалось избежать.

Официальная информация о пострадавших при пожаре не поступала. Однако Telegram-канал Shot утверждает, что пострадал один человек — мужчина получил ожог руки. Появлялись сообщения о пропавшем при пожаре человеке, но они не подтвердились — данный сотрудник, как оказалось, уехал домой.

Причина возгорания и причиненный огнем материальный ущерб выясняются, сообщает "Интерфакс".

Как отмечает ТАСС со ссылкой на данные Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий, проверка пожарной безопасности строений, которые загорелись во дворе здания "Известия Hall", не проводилась несколько лет.

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