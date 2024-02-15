О том, в чем заключается угроза, Вашингтон умалчивает

Белый дом пытается сподвигнуть Конгресс на голосование за законопроект о выделении денег Украине. Такое мнение в четверг, 15 февраля, высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение в США некой угрозы национальной безопасности.

Спикер Кремля также подчеркнул, что обсуждаемые в американских СМИ и приписываемые России планы по размещению ядерного оружия в космосе — это очередная уловка Белого дома, сообщает РИА Новости.

Давайте дождемся этого брифинга, дождемся, будет ли какая-то информация. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно. На какие, так сказать, уловки будет Белый дом пускаться, ну посмотрим.

На 15 февраля в Вашингтоне назначен брифинг по пресловутой угрозе с участием конгрессменов и представителей президентской администрации. Американцев призывают не паниковать, но суть угрозы нацбезопасности официально не раскрывают.

Ранее источники заявили, что угроза национальной безопасности Соединенных Штатов, которую Белый дом собирается обсудить с Конгрессом 15 февраля, якобы заключается в намерении России разместить свое ядерное оружие в космосе. Предполагается, что целью такого оружия станут спутники, а не наземные объекты.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев указывал на то, что большую угрозу для Соединенных Штатов представляет президент государства. Комментируя высказывания Байдена об общении с давно умершими политиками, Медведев заявил, что "главный владелец кодов" от американского ядерного арсенала получил "зловещий сигнал из загробного мира" — это весьма тревожащая и небезопасная ситуация.

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