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Кремль отреагировал на сообщения о некоем закрытом брифинге в США

11:19
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Пресс-секретарь президента России рассказал о давлении на Конгресс

Белый дом пытается выбить из Конгресса США выделение денег Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он прокомментировал информацию о некоем закрытом брифинге, который должен пройти в американском парламенте. 

Предполагалось, что речь будет идти о перспективах размещения в космосе ядерного оружия. Американские политики выдвинули предположение, что Россия собирается сделать это в ближайшее время. И по этому поводу конгрессменов собирают на закрытое заседание. 

По мнению Пескова, это всего лишь попытка надавить на Конгресс для того, чтобы выбить финансирование. При этом он предложил дождаться брифинга и информации, которая будет там озвучена, пишет РИА Новости.

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