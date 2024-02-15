Киев должен понимать, что последует за помощью из Вашингтона

Украине следует опасаться разделить участь находящегося на грани экономического краха Косово. Главный донор киевского режима, Соединенные Штаты, склонен терять интерес к участию в делах других стран после того, как американский бизнес выжмет из них все возможное. Об этом в четверг, 15 февраля, пишет Politico.

Как отмечает издание, американская помощь странам в зоне боевых действий высоко ценится, однако Украине следует "четко понимать, что за этим последует".

В материале Politico подчеркивается, что в каждом конфликте с участием США за последние десятилетия — Ирак, Афганистан и Косово — стремление Вашингтона к дальнейшему содействию исчезало, стоило лишь "выжать из американского присутствия все, что можно".

В Конгрессе США между тем давно буксует законопроект о выделении новой финансовой помощи Киеву. Хотя документ получил одобрение Сената, американский конгрессмен Кори Миллс предупредил, что при рассмотрении Палатой представителей "этот законопроект окажется мертв".

Источники отмечали, что "в политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части" по так называемому корейскому сценарию.

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