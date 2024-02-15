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Украину предупредили о риске разделить судьбу Косово

11:44
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Киев должен понимать, что последует за помощью из Вашингтона

Украине следует опасаться разделить участь находящегося на грани экономического краха Косово. Главный донор киевского режима, Соединенные Штаты, склонен терять интерес к участию в делах других стран после того, как американский бизнес выжмет из них все возможное. Об этом в четверг, 15 февраля, пишет Politico.
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Как отмечает издание, американская помощь странам в зоне боевых действий высоко ценится, однако Украине следует "четко понимать, что за этим последует".

В материале Politico подчеркивается, что в каждом конфликте с участием США за последние десятилетия — Ирак, Афганистан и Косово — стремление Вашингтона к дальнейшему содействию исчезало, стоило лишь "выжать из американского присутствия все, что можно".

В Конгрессе США между тем давно буксует законопроект о выделении новой финансовой помощи Киеву. Хотя документ получил одобрение Сената, американский конгрессмен Кори Миллс предупредил, что при рассмотрении Палатой представителей "этот законопроект окажется мертв".

Источники отмечали, что "в политических дебатах о будущем Украины появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части" по так называемому корейскому сценарию.

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