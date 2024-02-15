Минобрнауки рекомендовало повысить стипендии до прожиточного минимума

Письма разослали в вузы

Минобрнауки рекомендовало российским вузам закрепить размер студенческой стипендии на уровне не ниже прожиточного минимума.

Сейчас у университетов есть автономия и свои подходы к начислению стипендии, но государство создает определенные рамки.

"Сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться", - сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

Соответствующую инициативу Минобрнауки направило в университеты, передает ТАСС.

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