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МИД России обвинил США в злонамеренном сочинительстве

11:12
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Это вписывается в тенденцию последнего десятилетия

Вашингтон занимается злонамеренным сочинительством, приписывая России некие действия и намерения. Такое заявление сделал в четверг, 15 февраля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
В США заподозрили Россию в намерении использовать ядерное оружие в космосе

Дипломат прокомментировал сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы намеревается разместить свое ядерное оружие в космосе. Именно с этим, как утверждают журналисты в США, связана угроза национальной безопасности, обсуждаемая в Конгрессе и Белом доме.

Рябков подчеркнул, что такая линия "вписывается в тенденцию последнего десятилетия, когда американцы занимаются злонамеренным сочинительством и приписывают нам разного рода действия или намерения, которые их не устраивают", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидным, что "Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег" для киевского режима, педалируя при этом тему "российской угрозы".

При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уверял, что в Североатлантическом альянсе в настоящее время не усматривают непосредственной угрозы государствам, входящим в состав блока, хотя постоянно работают над обороной и сдерживанием.

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