В Москве сугробы выросли сразу на 10 см

А в Подмосковье больше всего снега выпало в Волоколамске

Сугробы в Москве и Подмосковье резко выросли за минувшее утро. В столице они прибавили сразу 10 сантиметров в высоту. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. Он отметил, что на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирована высота снежного покрова в 54 см. Это полторы климатических нормы.

А вот на метеостанции МГУ высота снежного покрова увеличилась сразу на 10 см - до 64. И это самый большой показатель на территории столичного региона. В других районах Москвы сугробы подросли на 5-6 см. А вот Подмосковье снегопад засыпает неравномерно. Больше всего снега в Волоколамске. Там высота снежного покрова - 62 см.

Сильный снег, по прогнозам Леуса, будет идти еще 3-5 часов. Видимость составит не более 1 тысячи метров. Утром в пятницу высота московских сугробов может достичь максимума для этой зимы.

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