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ЕК оценила стоимость восстановления Украины

11:54
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Эта сумма потребуется в течение 10 лет

Восстановление Украины обойдется почти в 453 миллиардов евро.

Такая сумма потребуется для восстановления украинской экономики спустя два года после начала специальной военной операции, сообщили в Еврокомиссии (ЕК) в четверг, 15 февраля.

Эта сумма потребуется в течение 10 лет. 17% будет направлено на жилищное строительство, 15% - на транспорт, 14% - на промышленность и торговлю. На расчистку завалов нужно будет выделить около 11 миллиардов долларов, пишет "Коммерсант".

Год назад восстановление Украины оценивалось в 411 миллиардов долларов.

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