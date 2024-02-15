Будапешт не согласился из-за китайских компаний

Венгрия оказалась единственной страной, на встрече послов стран Евросоюза проголосовавшей против утверждения тринадцатого пакета санкций против России. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на неназванного осведомленного чиновника.

Как заявил источник издания, Будапешт не согласился из-за китайских компаний. При этом еще один собеседник газеты утверждает, что венгерский посол в ЕС "попросил немного больше времени для анализа содержания предложений".

Несмотря на позицию Будапешта, обсуждение новых рестрикций в Евросоюзе будет продолжено. Уже запланированы заседания руководителей МИД государств — членов ЕС.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин отметил, что Россия выдержала западные санкции, а российский оборонно-промышленный комплекс прекрасно обеспечивает потребности ВС России. Британские СМИ нехотя согласились с правдивостью слов дипломата.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко предупредил, что МИД подготовит ответ на анонсированный Брюсселем 13-й пакет санкций ЕС. В частности, будут приняты решения, направленные на минимизацию воздействия ограничительных мер.

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