В Госдуме предложили запретить сдавать посуточно квартиры без счетчиков

Это защитит права соседей арендодателя, считают авторы инициативы

Посуточная сдача в аренду квартир в России может быть запрещена, если в жилом помещении отсутствуют приборы учета. Это следует из поправки, которую планирует рассмотреть в четверг, 15 февраля, думский комитет по строительству и ЖКХ.

Как заявил член комитета Сергей Колунов, данная инициатива направлена на защиту прав и законных интересов соседей, поскольку "если нет приборов учета, а у тебя арендаторы всем пользуются, бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления".

Депутат также напомнил, что еще в 2019 году Конституционный суд постановил, что краткосрочный найм не запрещен, но требует дополнительного законодательного регулирования, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Государственной думы Борис Чернышов заявлял, что пенсионеров в России нужно освободить от обязанности по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при сдаче квартиры в аренду, поскольку такой доход для многих пенсионеров становится "второй пенсией", но с него приходится платить налог по ставке 13%.

Минстрой выступал за запуск в России программы, которая помогала бы молодежи накопить денег на первоначальный взнос по ипотеке. Для этого россиянам в возрасте до 35 лет предлагалось компенсировать 50% платы за арендное жилье.

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