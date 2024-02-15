Пять жилых корпусов с эксплуатируемой кровлей, коворкингом и соседским центром построят в ЮВАО

Площадь жилого комплекса составит 121 933 квадратных метра

На юго-востоке столицы за счет средств инвестора планируется построить жилой комплекс площадью 121 933 квадратных метра из пяти корпусов на едином стилобате. Об этом в четверг, 15 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Пять жилых корпусов на общем стилобате будут образовывать внутренний двор, в котором обустроят сад. Также озеленение будет проведено на крыше стилобата, где разместятся террасы квартир, детский уголок, зона отдыха и коворкинг. Проект расположится на месте бывшего завода Станкоагрегат, где вместо старых цехов будет разбит сквер площадью 2 га, с прудом и павильоном. Он станет частью большого общественного пространства, окружающего жилой квартал. Сеть бульваров, прогулочных улиц и велодорожек свяжет его с другими важными точками застройки – главной и входной площадями.

Первые этажи корпусов займут спортивный и детский клубы, медицинский центр, офисы, кафе, супермаркет и соседский центр. В подземном уровне стилобата обустроят парковку.

Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, проект получил свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения на первые четыре корпуса.

Внешний облик квартала вдохновлен архитектурой, сдержанной в своей выразительности, графичной, соединяющей легкость и брутальность. Чистая композиция форм, простая геометрия, разбитая на сегменты строгая сетка, фактура и тактильность материалов, ритмика летних помещений, безрамное остекление – все это делает каждый корпус индивидуальным.

Проект планируют реализовать на Перовском шоссе (ЮВАО), девелопером выступает ГК "Брусника".

В Москве также продолжается реализация программы реновации. Уже 18 домов расселили в 14 районах Москвы с начала 2024 года по данной программе. Все жители получили квартиры с улучшенной планировкой, а освободившиеся территории будут использованы под строительство жилья и сопутствующей инфраструктуры.

Столичные власти также уделяют большое внимание капитального ремонту жилья. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2015 года, когда в городе стартовала программа капремонта многоквартирных жилых домов, отремонтировано 13,9 тысячи зданий, в них установили 45,2 тысячи новых лифтов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"