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В Германии предсказали Украине мрачное будущее

12:35
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Немецкий эксперт предрек Киеву потерю территорий

Украина из-за нехватки боеприпасов и отсутствия помощи может лишиться большого количества территорий. Об этом в интервью изданию ZDF заявил немецкий эксперт Карло Масала. Он отметил, что перед ВСУ маячит перспектива "покинуть города, которые защищали". 

Эксперт считает, что сейчас украинские войска как никогда нуждаются в боеприпасах и своевременной ротации. Без этого выполнять свои задачи они не в состоянии. При этом ранее уже звучало мнение, что основные поставки должны идти из США, так как Европа свои возможности исчерпала. 

Немецкий эксперт в своем интервью также заметил, что на помощь США Украина не сможет рассчитывать в том случае, если к власти придет Дональд Трамп. В этом случае всякая поддержка Киева, скорее всего, будет прекращена. 

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