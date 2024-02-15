Военный эксперт предрек Авдеевке повторение судьбы Артемовска

Это станет испытанием для Сырского

Ситуация в Авдеевке может пойти по сценарию Артемовска.

Такое мнение выразил в беседе с "360" военный эксперт Роман Насонов. Артемовск перешел по контроль ВС России в мае 2023 года.

"Произойдет рассечение группировок ВСУ и полное освобождение населенного пункта с последующим пленением войск противника и уничтожением вражеской бронетехники", - отметил он.

По его Насонова, Авдеевка не представляет особой ценности для ВСУ, однако она станет испытанием для нового главкома ВСУ Александра Сырского. Перед ним будет стоять выбор: сохранить жизни солдат или удержать город любой ценой.

В настоящий момент Авдеевка является местом ожесточенных боев российской армии и ВСУ. Ранее ее посетили новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров. Они констатировали сложную обстановку на месте.

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