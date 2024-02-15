В ВСУ подтвердили отход на ряде участков в районе Артемовска

Это делают для занятия более выгодных позиций, уверяют в украинской армии

Вооруженным силам Украины пришлось перейти к использованию резервной линии снабжения Авдеевки. Об этом в четверг, 15 февраля, рассказал спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

По словам Лихового, на ряде участков в этом районе украинские военнослужащие выполняют отход "для занятия более выгодных позиций", сообщает ТАСС.

Ранее район Авдеевки посетили новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров. Они констатировали сложную обстановку на данном участке для украинской армии.

Военный эксперт Роман Насонов предупредил, что ситуация в Авдеевке может пойти по сценарию Артемовска, когда "произойдет рассечение группировок ВСУ и полное освобождение населенного пункта с последующим пленением войск противника и уничтожением вражеской бронетехники".

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