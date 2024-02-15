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Париж анонсировал подписание соглашения с Киевом по гарантиям безопасности

13:24
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Документ, как ожидается, подпишут президенты Франции и Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине. Как рассказали в четверг, 15 февраля, в Елисейском дворце, это произойдет во французской столице 16 февраля.

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В сообщении, которое цитирует Agence France-Presse, уточняется, что это соглашение является следствием обязательств, принятых "Большой семеркой" (G7) на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Киев не подтверждал эту информацию, но известно, что Зеленский отправляется в европейское турне для встреч с лидерами стран-союзниц.

Тем временем немецкий эксперт Карло Масала предупредил, что Украина из-за нехватки боеприпасов и отсутствия помощи может лишиться большого количества территорий — перед ВСУ маячит перспектива "покинуть города, которые защищали". 

Спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что Москва якобы предлагала Вашингтону обсудить заморозку конфликта на Украине. В Госдепартаменте также поспешили заверить в том, что не вели каких-либо переговоров с Россией без ведома и участия украинских властей.

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