Евросоюз не будет продлевать соглашение о транзите газа через Украину

Срок действия трехсторонних договоренностей истекает в конце года

Евросоюз не заинтересован в транзите газа через территорию Украины. Соглашение об этом продлеваться, скорее всего, не будет, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на заседании Европарламента, сообщает Reuters. Она подчеркнула, что соглашение было трехстороннее и действует до конца 2024 года.

Пока украинская транзитная ветка остается единственным газопроводом, по которому российское топливо поступает в Европу. "Северные потоки" были разрушены и сейчас не функционируют. Да и по украинскому трубопроводу поставки идут в сокращенном варианте. В мае 2022 года украинский оператор заявил, что не может в полной мере контролировать транзит, так как одна из станций расположена в ЛНР. При этом де-факто никаких проблем с прокачкой газа не было.

Отметим, при резком снижении поставок российского газа по трубопроводу, Европа нарастила закупку российского СПГ. Так в 2023 году уже назывались цифры в 6,1 млрд евро. Столько потратили страны ЕС на приобретение сжиженного газа у России.

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