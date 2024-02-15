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Собянин: Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

13:42
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Доступ открывается 15 февраля

Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов.

Об этом в четверг, 15 февраля, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В частности, Москва поделится технологиями компьютерного зрения. В регионах смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, которые применяются в столице. Это позволит быстрее и точнее находить признаки болезней.

Для размещения ИИ-сервисов Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы создал специальную платформу, на которой медицинские организации смогут ознакомиться с доступными сервисами, правилами работы и техническими требованиями.

"Доступ к платформе открывается уже сегодня", – отметил Собянин.

В настоящее время в Центре диагностики и телемедицины в Москве работают около 400 врачей-рентгенологов, описывают порядка 130 тысячи снимков в неделю.

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