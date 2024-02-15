Столичные следователи работают во дворе комплекса "Известия Hall"

Там рано утром произошел сильный пожар

Пожар в историческом здании в центре Москвы начался около пяти утра. Загорелся административный корпус, который был на реконструкции. Огонь также перекинулся на две нежилые постройки во дворе. Площадь пожара составила полторы тысячи квадратных метров.

На первом этаже здания расположены ночной клуб и ресторан. Всех работников экстренно эвакуировали. Один человек считался пропавшим без вести. Однако позже выяснилось, что его не было на рабочем месте. Тем не менее есть пострадавшие. Один мужчина получил ожоги рук.

"В центр управления кризисных ситуаций поступило сообщение о пожаре по адресу Пушкинская площадь, дом 5. Принятыми мерами в 9 часов 2 минуты пожар был локализован. А в 10 часов 4 минуты полностью ликвидирован на площади 1500 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано более 40 единиц спасательной техники и 150 человек личного состава", - сообщил Юрий Жуковский, начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по городу Москве.

Периметр здания быстро оцепили. Для движения были перекрыты две полосы на Тверской улице в сторону Садового кольца и соседний переулок. Для безопасности пассажиров метро закрыли два выхода со станции "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской линии. Меры предосторожности обоснованы: внутри построек находились газовые баллоны для сварочных работ. Была вероятность их детонации. Однако пожарные этого не допустили.

Следственный комитет подключился к разбирательству обстоятельств произошедшего, так как не исключена версия поджога или грубые нарушения техники безопасности во время ремонтных работ.

Пожар в основном бушевал во дворе здания и на главный корпус не перекинулся. Известно, что обрушилась часть купольной кровли. С фасадной стороны сама историческая постройка не повреждена.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"