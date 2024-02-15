Новый современный корпус больницы Святого Владимира откроется в 2025 году

Шестиэтажное здание площадью 56 тысяч квадратных метров возводят рядом с действующими отделениями

Большое внимание в Москве уделяется развитию больничного фонда. Уже в следующем году на территории детской больницы Святого Владимира откроется новейший многопрофильных корпус.

Новое шестиэтажное здание площадью 56 тысяч квадратных метров возводят рядом с действующими отделениями. Рабочие уже приступили к монтажу стен и перегородок, а также инженерных систем. Сейчас в специальных шоурумах можно увидеть, как будут выглядеть будущие палаты. Сам корпус будет рассчитан на 570 коек. В здании будут свои лаборатории, операционные и даже вертолетная площадка.

"В целом на объекте будет смонтировано порядка полутора тысяч единиц медицинского оборудования, здесь будет современнейшая лаборатория, 20 отделений стационара. Поставлена задача завершить строительно-монтажные работы в следующем году", - сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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