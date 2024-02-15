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Новый современный корпус больницы Святого Владимира откроется в 2025 году

15:02
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Шестиэтажное здание площадью 56 тысяч квадратных метров возводят рядом с действующими отделениями

Большое внимание в Москве уделяется развитию больничного фонда. Уже в следующем году на территории детской больницы Святого Владимира откроется новейший многопрофильных корпус.

Новое шестиэтажное здание площадью 56 тысяч квадратных метров возводят рядом с действующими отделениями. Рабочие уже приступили к монтажу стен и перегородок, а также инженерных систем. Сейчас в специальных шоурумах можно увидеть, как будут выглядеть будущие палаты. Сам корпус будет рассчитан на 570 коек. В здании будут свои лаборатории, операционные и даже вертолетная площадка.

"В целом на объекте будет смонтировано порядка полутора тысяч единиц медицинского оборудования, здесь будет современнейшая лаборатория, 20 отделений стационара. Поставлена задача завершить строительно-монтажные работы в следующем году", - сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

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Новый корпус больницы Святого Владимира
Новый корпус больницы Святого Владимира
Новый корпус больницы Святого Владимира
Новый корпус больницы Святого Владимира
Новый корпус больницы Святого Владимира
Новый корпус больницы Святого Владимира
Новый корпус больницы Святого Владимира
Новый корпус больницы Святого Владимира
Новый корпус больницы Святого Владимира
Новый корпус больницы Святого Владимира
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