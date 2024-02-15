Подмосковные школьники связались с МКС

Общение подготовили юные радиолюбители из Военно-технического общества

К этому сеансу связи юные радиолюбители готовились несколько месяцев. Рассчитывали частоты и траекторию полета будущих собеседников - ведь ответить должны из космоса!

Все радиолюбители - из Военно-технического общества, поэтому и пункт связи необычный - на базе грузового вездехода ГАЗ-66. Такую командно-штабную машину используют сухопутные войска. Юные радисты разместили ее на открытом пространстве, чтобы свести к минимуму помехи. Помимо "родной" аппаратуры, внутри стоит и современная.

"Модернизация современными средствами связи - это любительский современный трансивер. Ультра-коротковолновый. На крыше у нас антенна стоит специально направленная - как телевизионная, только намного больше и сложнее", - рассказал 17-летний Игорь Петрушко, член Военно-технического общества.

Радиотехникой он увлекается с детства. Провел уже более тысячи сеансов связи со всеми континентами. И самая далекая точка в его практике - 14 тысяч километров.

На Международной космической станции сейчас работает экипаж 70-й длительной экспедиции. Радиолюбителям из Москвы отвечают космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб. На разговор - всего 11 минут. Ровно столько космическая станция будет в пределах досягаемости. Вопросы молодые люди задавали самые разные - о том, как на орбите отмечают Новый год, о досуге и космической миссии. Космонавты рассказали, что сейчас проводится около 60 научных экспериментов. А еще столичные радиолюбители поинтересовались, какие необычные явления наблюдают на станции, помимо 16 рассветов и закатов в сутки.

Любимый фильм космонавтов - "Москва-Кассиопея". Из бытового - не хватает больше всего земного душа. И принять его Кононенко и Чуб смогут еще нескоро - только осенью, так как находятся сейчас в годовом полете.

Сеанс связи прошел динамично и без помех. Не помешал даже сильный снегопад. Радиолюбители довольны и в большом воодушевлении - ведь только что они оказались чуть ближе к звездам.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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