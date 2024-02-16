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На ВДНХ презентовали единственный в России автобус ЗИЛ-127

15:08
  • пятница
  • 16 февраля 2024

Модель отреставрировали

В музее Гаража особого назначения торжественно презентовали единственный в России отреставрированный междугородний автобус ЗИЛ-127.

Эту модель выпускали с 1955 по 1961 год. И для советского автопрома она стала легендой. ЗИЛ-127 был уникален по размерам и удобству. Его сидения по комфорту не уступали самолетным. Там были предусмотрены подножки, освещение для каждого из пассажиров, крючки для одежды. Всего из стен завода вышло более 800 таких машин.

"851 автобус был выпущен за 6 лет. И эти шесть лет дали возможность наполнить автопарк Москвы, Ленинграда, южных городов, прибалтийских республик. Этот автобус был снят с производства, так как они не удовлетворяли международной транспортной конвенции. Его ширина составляет 2 метра 50 сантиметров. По международной транспортной конвенции все автомобили должны быть не шире 2,5 метра", - рассказал Кирилл Молодцов, реставратор-коллекционер автомобилей ЗИЛ.

Во всем мире сохранилось только четыре ЗИЛ-127. И два экземпляра находятся у нас в стране. Поэтому реставраторы с особой тщательностью восстанавливали автобус, на что ушло целых 5 лет.

"Выполнены заново все кузовные конструкции. Несущая система, панели портов, из ранее существовавших элементов здесь только остались элементы крыши, два бампера - все остальное практически или заново изготовлены, или прошли большую восстановительную работу. Теперь он абсолютно в рабочем состоянии, может передвигаться по дорогам", - указал Владимир Чуркин, заместитель директора легендарного цеха №6, производившего автомобили первых лиц государства на протяжении 50и лет.

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Автобус ЗИЛ-127
Автобус ЗИЛ-127
Автобус ЗИЛ-127
Автобус ЗИЛ-127
Автобус ЗИЛ-127
Автобус ЗИЛ-127
Автобус ЗИЛ-127
Автобус ЗИЛ-127
Автобус ЗИЛ-127
Автобус ЗИЛ-127
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