Осколки разных кувшинов и горошков, печные изразцы, истертые медные монеты

Более 600 предметов быта нашли археологи в ходе раскопок на Тверской улице - даже по фрагментам можно представить, как жили москвичи три, а то и пять веков назад.

Осколки разных кувшинов и горошков, печные изразцы, истертые медные монеты - эти вещи явно не хранили на полках, а использовали каждый день. Разбитые, они до недавнего времени таились под землей на территории Белого города - недалеко от Центрального Телеграфа. Лучше всего сохранились глиняные сосуды. На некоторых ручках даже остались особые знаки, чтобы хозяин, спускаясь в темный погреб, мог найти нужное на ощупь.

Настоящая гордость - посуда из чернолощеной глины, весьма популярной в старой Москве.

"Водолей - это такой большой сосуд с тремя носиками, он подвешивался, с его помощью умывались. Чернолощеная посуда говорит нам о том, что хозяин хотел все-таки выглядеть богаче, чем он есть. Блеск посуды имитирует металлическое изделие, но только в керамике, которая была, естественно, значительно дешевле", - объяснила Ольга Глазунова Ольга, научный сотрудник отдела археологии Московской Руси, ученый секретарь отдела Института Археологии.

Специалисты уже отреставрировали находки. Новую коллекцию можно будет увидеть в Музее Москвы в ближайшее время.

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