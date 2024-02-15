Недалеко до рекорда: в Москве устраняют последствия мощного снегопада

Он начался еще ночью и продолжится как минимум до конца дня

Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за мощного снегопада. Он начался еще ночью и продолжится как минимум до конца дня. В комплексе городского хозяйства отметили, что сил и техники для уборки достаточно.

К 9 утра высота сугробов выросла до 54 сантиметров при норме 36. Ожидается, что к вечеру снежный покров увеличится уже до 60 см. Так недалеко и до рекорда, зафиксированного в 1994 году. Тогда их высота составила 65 см. В Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности.

Вместе с сильным снегом в городе довольно низкие температуры - около минус 12. Но по ощущениям намного холоднее из-за ветра, порывы которого достигают 11 метров в секунду. Все дело в холодном фронте, во власти которого оказалась столица.

Улицы Москвы убирают с помощью техники - ее 14 с половиной тысяч единиц - и вручную. Всего занято примерно 165 тысяч человек - привлекли сотрудников всех городских служб. Особое внимание, как всегда, - очистке пешеходных зон, тротуаров, проходам к метро и остановкам общественного транспорта, железнодорожным станциям и станциям метрополитена, а также - социальным объектам. Здесь идет обязательная противогололедная обработка, которую повторяют каждые два-три часа.

Многие прислушались к просьбе столичного Департамента транспорта и отказались от поездок на личном транспорте в пользу общественного. Он ходит строго по расписанию, без задержек. А тем же, кто все-таки решился сегодня выехать в город на машине, советуют быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

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