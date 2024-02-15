Жителей Владивостока предупреждают об опасности выходить на лед

Однако на некоторых уговоры спасателей не действуют

Выехать на велосипеде на рыхлый лед, провалиться под воду и чудом спасти самого себя - это не экстремальная спортивная дисциплина, а пренебрежение рекомендациям МЧС. Находиться на замерзшей акватории уже крайне опасно. Ледовое поле сейчас очень неоднородное. Из-за потепления акватория залива уже хорошо подтаяла, а сильный ветер ломает лед на куски. Поэтому у берега он еще может казаться крепким, но стоит сделать один неверный шаг - и есть риск уйти под воду.

С высоты морская гладь - как битое стекло. Толстый, но уже непрочный ледовый покров может не выдержать большой нагрузки.

"Самые опасные места - это северная часть Амурского залива, бухта Суходол и бухта Андреева. В этих местах особенно возможен вынос льда и взлом", - указал Илья Асмаковский, главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края.

Группа подростков решила повеселиться практически на самом краю льдины, дальше уже - открытая вода. Школьникам повезло, они сумели выбраться до прихода спасателей.

Самые бесстрашные - любители подледной рыбалки. Спасатели ежедневно мониторят рыбные места и предупреждают жителей. Но желание свежего улова, видимо, перевешивает возможные риски. И если рано утром рыбаки успевают уйти по замерзшему льду довольно далеко, то ближе к обеду, когда становится тепло, уже не все легко могут вернуться на берег.

Несмотря на все предупреждения спасателей, люди продолжают выходить на лед. И, более того, выезжать на него на автомобиле, что категорически запрещено, за это даже предусмотрен штраф. За такое ледовое ралли нарушителям придется заплатить до 3000 рублей, а юридическим лицам - и все 50 тысяч. Но поездки по рыхлому льду могут обойтись владельцам авто гораздо дороже.

Официальный запрет выхода на лед начинает действовать с 1 марта. Однако в этом году зимы выдалась довольно теплой. Специалисты планируют ограничить выход на замерзшую акваторию раньше привычных сроков.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр"

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