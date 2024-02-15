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Агитация кандидатов в президенты России будет выходить в 13-ти общероссийских изданиях

14:48
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Путем жеребьевки была определена дата выхода публикаций и их место на полосе

В Центральной избирательной комиссии распределяли бесплатные площади, которые по закону печатные издания предоставляют для агитации кандидатам на выборах президента России.

Путем жеребьевки была определена дата публикации материалов и их место на полосе. Результаты теперь оформят протоколом и утвердят в пятницу на заседании Центризбиркома.

Как уточнили в ЦИК, публикации будут выходить в 13-ти общероссийских изданиях.

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