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Над Белгородской областью перехватили 14 реактивных снарядов

13:19
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Они уничтожены

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Атака противника произошла около 12:30 мск, сообщили в Минобороны.

Тем временем количество погибших при обстреле Белгорода возросло до пяти, количество пострадавших – до 19. 

По словам главы Курской области Романа Старовойта, противник намеренно бьет по скоплениям мирных жителей.

"Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые", - написал он в своем telegram-канале.

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