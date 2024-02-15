Режим КТО ввели в одном из приграничных районов Белоруссии

В граничащем с Украиной Лельчицком районе идет контртеррористическая операция

Белоруссия ввела режим КТО в районе, который граничит с Украиной. Население Лельчицкого района предупредили о необходимости подчинятся требованиям силовых структур. Об этом сообщает агентство БелТа. При этом причины введения режима контртеррористической операции не сообщаются.

КГБ страны просит граждан сохранять спокойствие. Лельчицкий район Белоруссии граничит с Житомирской областью Украины. Однако никакой информации о пересечении границы не было озвучено.

Напомним, в декабре прошлого года в комитете госбезопасности страны заявляли, что диверсанты из Польши готовятся к захвату объектов на территории Белоруссии. Глава КГБ Иван Тертель утверждал, что имена пособников таких групп известны и они под контролем.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"