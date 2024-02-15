Генпрокурор Эстонии допустил экстрадицию премьер-министра в Россию

Это может сделать какая-нибудь третья страна

Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас заявил, что какая-то страна может выдать России главу эстонского кабмина Каю Каллас, если она окажется на территории этой страны.

По словам Пармаса, невозможно ожидать или требовать от третьих стран соблюдения норм международного дипломатического права, которое должно гарантировать премьер-министру защиту. Особенно это касается государства, имеющих двусторонние соглашения с Россией об экстрадиции.

Генпрокурор подчеркнул, что после отставки Каллас с премьерского поста "риск определенно увеличится", если она будет ездить в другие страны как частное лицо, а ее статус разыскиваемого лица не изменится, сообщает РИА Новости.

Кая Каллас после сообщений о ее объявлении Россией в розыск заявила, что российским властям не удастся заставить ее замолчать в вопросе поддержки киевского режима. Политик также рассказала, что считает выданный на нее ордер фиктивным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что объявленные российскими властями в розыск прибалтийские политики "ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью". Он также напомнил про их роль во враждебной политике стран Балтии по отношению к России и россиянам.

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