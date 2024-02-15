ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Генпрокурор Эстонии допустил экстрадицию премьер-министра в Россию

13:43
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Это может сделать какая-нибудь третья страна

Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас заявил, что какая-то страна может выдать России главу эстонского кабмина Каю Каллас, если она окажется на территории этой страны.
Премьер-министра Эстонии Каю Каллас объявили в розыск в России

По словам Пармаса, невозможно ожидать или требовать от третьих стран соблюдения норм международного дипломатического права, которое должно гарантировать премьер-министру защиту. Особенно это касается государства, имеющих двусторонние соглашения с Россией об экстрадиции.

Генпрокурор подчеркнул, что после отставки Каллас с премьерского поста "риск определенно увеличится", если она будет ездить в другие страны как частное лицо, а ее статус разыскиваемого лица не изменится, сообщает РИА Новости.

Кая Каллас после сообщений о ее объявлении Россией в розыск заявила, что российским властям не удастся заставить ее замолчать в вопросе поддержки киевского режима. Политик также рассказала, что считает выданный на нее ордер фиктивным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что объявленные российскими властями в розыск прибалтийские политики "ответственны за решения, которые фактически являются надругательством над исторической памятью". Он также напомнил про их роль во враждебной политике стран Балтии по отношению к России и россиянам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.