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Мединский предложил скопировать "Википедию" для российского аналога

14:02
  • четверг
  • 15 февраля 2024

В России создают портал "Знание. Вики"

Для портала "Знание. Вики", создаваемого в России, можно просто скопировать содержимое "Википедии", чтобы не плодить сущности. Такое мнение высказал в четверг, 15 февраля, помощник российского президента Владимир Мединский.

Мединский подчеркнул, что "Знание. Вики" содержит лишь 22 тысячи статей, тогда как "в "Википедии", не к ночи помянутой, — 70 миллионов (статей) на русском языке", из которых 99% статей "абсолютно нейтральны и даже интересны", сообщает РИА Новости.

Мне кажется, сейчас время не созидать контент новый с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту "Википедию", да и все. Посмотреть, как можно сделать лучше. Использовать "Историю.рф" — там десятки тысяч исторических статей, надо просто все их отдать. "РуВики" — там два миллиона статей очень приличных, они просто скопипастили.

В 2022 году российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что "одной "Википедией" невозможно пользоваться", поскольку необходима "объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная", а качество информации в "Википедии" всем хорошо известно.

До того глава государства предлагал заменить "Википедию" Большой российской новой энциклопедией в электронном виде — тогда "будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная".

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