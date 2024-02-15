Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Корсакову

Он отправился на орбиту в 2022 году и провел на МКС 195 суток

Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Сергею Корсакову. В указе, опубликованном на сайте Кремля, сказано, что это награда - за мужество и героизм, проявленные во время длительного полета на МКС.

Корсаков отправился на орбиту в 2022 году и провел на станции 195 суток.

Государственных наград также удостоены директор китайского Большого театра Ван Нин, муфтий Исмаил Бердиев и народный артист России Юрий Дуров.

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