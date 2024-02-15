Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от обстрела

Женщина успела выскочить из автомобиля

Жительница Белгорода покинула припаркованный у ТЦ автомобиль за несколько минут до взрыва. Об этом она рассказала журналистам агентства РИА Новости. Юлия Мукрищева ждала у торгового центра свою родственницу. Когда услышала сирену тревоги, то решила выскочить из авто и забежать в здание. Это решение спасло ей жизнь.

Девушка рассказывает, что в спину ей полетели осколки, а вокруг было много дыма, пыли. Кричали люди. Юлия очень переживала за бабушку и успокоилась только когда поняла, что с родственницей все в порядке. Девушка добавила, что ее автомобиль пострадал настолько, что восстановлению больше не подлежит.

Белгород сегодня подвергся ракетной атаке. Погибли пять человек, в том числе один ребенок. От удара пострадали торговый центр и школа.

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