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Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от обстрела

14:47
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Женщина успела выскочить из автомобиля

Жительница Белгорода покинула припаркованный у ТЦ автомобиль за несколько минут до взрыва. Об этом она рассказала журналистам агентства РИА Новости.  Юлия Мукрищева ждала у торгового центра свою родственницу. Когда услышала сирену тревоги, то решила выскочить из авто и забежать в здание. Это решение спасло ей жизнь. 

Девушка рассказывает, что в спину ей полетели осколки, а вокруг было много дыма, пыли. Кричали люди. Юлия очень переживала за бабушку и успокоилась только когда поняла, что с родственницей все в порядке. Девушка добавила, что ее автомобиль пострадал настолько, что восстановлению больше не подлежит. 

Белгород сегодня подвергся ракетной атаке. Погибли пять человек, в том числе один ребенок. От удара пострадали торговый центр и школа. 

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