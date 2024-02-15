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ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины

14:23
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Все цели достигнуты

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны нашей страны. На предприятиях производили авиадвигатели, минометные боеприпасы, радиоэлектронное оборудование.

Также ВС России удалили по объектам, где производилось топливо для военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Цель удара достигнута. Все объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.

За сутки ВСУ потеряли в совокупности до 990 человек. Российская армия улучила свои позиции на донецком и краснолиманском направлениях. 

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