Спикер Кремля отмечал, что она может длиться дольше запланированного

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 февраля, призвал не выдергивать из контекста его слова о продолжительности специальной военной операции.

Спикер Кремля прокомментировал собственное заявление, пояснив, что накануне его спросили об итогах спецоперации за почти два года ее проведения. Однако некоторые журналисты могли "напортачить" с трактовкой, поэтому важно ориентироваться на полное высказывание, сообщает ТАСС.

На что было отвечено, что военная операция продолжается, и начиналась она как операция против Украины с определенными целями, но продолжается она фактически как война с коллективным Западом и Североатлантическим альянсом. Она может длиться дольше, чем она могла бы длиться из-за этого, но это не может поменять смысла и не может поменять окончательных результатов этой операции. Она достигнет своих целей. Вот что было сказано.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что страна все еще не завершила СВО, потому что не достигнута одна из ее целей — денацификация. Российский президент уточнил, что под денацификацией подразумевается запрещение всяческих неонацистских движений.

Французский политолог Брюно Тетре предположил, что весной 2024 года российская армия прорвет украинское сопротивление на юго-востоке и северо-востоке, а в целом конфликт закончится в октябре 2025 года, когда Москва и Киев подпишут документ о перемирии.

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