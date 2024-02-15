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Норвегия оценила риски выхода России из Арктического совета

14:42
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Пока Москва только прекратила платить членские взносы

Норвегия, занимающая пост председателя Арктического совета, будет сожалеть, если Россия покинет это объединение. Такое заявление сделала в четверг, 15 февраля, советник по связям с общественностью норвежского Министерства иностранных дел Марикен Бруусгор Харбиц.
Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет

Политик отметила, что Осло поддерживает контакты со всеми членами совета, включая Россию, и знакомы с позицией Москвы. При этом Норвегия стремится сохранить Арктический совет в целости, со всеми восемью членами.

Харбиц подчеркнула, что страны Арктического совета приняли на себя ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона, а потому будет жаль, если кто-либо из членов совета решит его покинуть, сообщает РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов назвал ситуацию в Арктическом регионе "непростой и напряженной" и подчеркнул, что конфликтный потенциал на территории Арктики имеет тенденцию к нарастанию из-за фрагментации международного сотрудничества, в том числе в связи с ослаблением Арктического совета.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии усилит милитаризацию Арктики – риски безопасности в регионе существенно возрастут.

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