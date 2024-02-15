Норвегия оценила риски выхода России из Арктического совета

Пока Москва только прекратила платить членские взносы

Норвегия, занимающая пост председателя Арктического совета, будет сожалеть, если Россия покинет это объединение. Такое заявление сделала в четверг, 15 февраля, советник по связям с общественностью норвежского Министерства иностранных дел Марикен Бруусгор Харбиц.

Политик отметила, что Осло поддерживает контакты со всеми членами совета, включая Россию, и знакомы с позицией Москвы. При этом Норвегия стремится сохранить Арктический совет в целости, со всеми восемью членами.

Харбиц подчеркнула, что страны Арктического совета приняли на себя ответственность за решение общих проблем и обеспечение жизнеспособности и устойчивости региона, а потому будет жаль, если кто-либо из членов совета решит его покинуть, сообщает РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов назвал ситуацию в Арктическом регионе "непростой и напряженной" и подчеркнул, что конфликтный потенциал на территории Арктики имеет тенденцию к нарастанию из-за фрагментации международного сотрудничества, в том числе в связи с ослаблением Арктического совета.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии усилит милитаризацию Арктики – риски безопасности в регионе существенно возрастут.

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