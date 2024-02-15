Великобритания перебрасывает танки в Восточную Европу

Законсервированные Challenger2 поехали на учения НАТО

Великобритания достала со склада танки Challenger для участия в крупнейших военных учениях НАТО. Это будут самые большие маневры со времен Холодной войны. Об этом пишет издание Mail Online. Всего из Британии отправят более 50 единиц техники.

Танки везут по железной дороге через тоннель под Ла-Маншем. Еще около 12 штук достанут со складов в Германии. Учения начались 1 февраля, сейчас идет основная фаза. Главная задача - быстро развернуть все силы стран-участниц НАТО и продемонстрировать боевую мощь.

Россию напрямую не называют главной целью нынешних маневров. Но НАТО считает нашу страну прямой угрозой для своих членов.

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