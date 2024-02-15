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ФРГ и Украина могут подписать соглашение по безопасности

15:15
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Украинский президент собирается в Берлин

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский могут подписать двустороннее соглашение по безопасности. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает агентство DPA.

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По информации журналистов, документ может быть подписан в ходе визита Зеленского в Берлин, который планируется 16 февраля.

Ранее в Елисейском дворце рассказали, что президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский подпишут в Париже 16 февраля двустороннее соглашение о гарантиях безопасности Украине.

В офисе украинского президента Владимира Зеленского заявляли, что Киев и Копенгаген уже начали переговоры о заключении такого соглашения. Великобритания тем временем уже подписала с Украиной аналогичный документ.

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