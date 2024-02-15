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Уровень доверия украинцев Зеленскому упал после отставки Залужного

15:16
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Новому главкому ВСУ доверяют 40% опрошенных

Рейтинг доверия жителей Украины главе государства Владимиру Зеленскому снизился на 13 процентных пунктов после отставки главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Режим Зеленского все еще надеется на новые транши оружия и денег

Согласно исследованию, уровень доверия украинцев Зеленскому упал с 77%, зафиксированных в декабре 2023 года, до 64%. Уровень недоверия президенту увеличился с 22% в декабре до 35% в феврале.

При этом новому главкому ВСУ Александру Сырскому выразили доверие 40% респондентов, не доверяют ему 21%. 35% опрошенных признают, что не знали ничего о Сырском в феврале, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что президентские полномочия украинского лидера Владимира Зеленского, которые истекают в ночь на 21 мая, не могут быть продлены — это возможно лишь в случае проведения выборов, а сделать это в условиях военного положения невозможно.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Зеленский оказался в непростом положении — ему перестали давать деньги на Западе. Поскольку "внутри у него неспокойно, много недовольных", украинскому политику "нужно чем-то камуфлировать свои позиции", что он пытается сделать "абсурдными указами", заявил Песков.

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