В МИД назвали удар ВСУ по Белгороду очередным актом терроризма

Атака будет вынесена на рассмотрение Совбеза ООН

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду - очередной акт терроризма со стороны Киева.

Такое мнение выразил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Атака Украины по мирным жителям будет вынесена на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН.

В результате атаки ВСУ по Белгороду погибли пять человек, еще 18 человек получили ранения. В городе имеются разрушения.

Минобороны сообщило, что российские ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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