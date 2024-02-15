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В МИД назвали удар ВСУ по Белгороду очередным актом терроризма

15:09
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Атака будет вынесена на рассмотрение Совбеза ООН

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду - очередной акт терроризма со стороны Киева.
Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от обстрела

Такое мнение выразил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Атака Украины по мирным жителям будет вынесена на рассмотрение международных организаций, в том числе Совбеза ООН.

В результате атаки ВСУ по Белгороду погибли пять человек, еще 18 человек получили ранения. В городе имеются разрушения.

Минобороны сообщило, что российские ПВО уничтожили над территорией Белгородской области 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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