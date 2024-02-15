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Принц Гарри и Меган Маркл дали своим детям новую фамилию

15:38
  • четверг
  • 15 февраля 2024

Арчи и Лилибет теперь будут носить фамилию Сассекс

Принц Гарри решил сменить детям фамилию. Теперь Арчи и Лилиан будут носить фамилию Сассекс. Ранее юный принц носил фамилию Маунтбеттон-Виндзор. Об этом пишет издание Mirror. Отмечается, что известие о смене фамилии повергло в шок поклонников королевской семьи. 

Сам Гарри и его супруга Меган Маркл объяснили свое решение просто - это бизнес. Фамилия Сассекс объединила их семью. После коронации короля Карла они запустили новый сайт, где указали что теперь они Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские. А в качестве герба пара теперь использует геральдический символ Меган. 

Фамилия Маунтбеттон-Виндзор присваивалась более 60 лет всем потомкам мужского пола королевы Елизаветы и короля Филиппа. Гарри - первый кто нарушил эту традицию. Он так и не сумел примириться с семьей. Принц с супругой и детьми живут в США, в Калифорнии. Недавно, узнав о заболевании отца, принц прилетел в Великобританию, чтобы встретится с монархом. Отмечается, что Карл был тронут этим визитом. 

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Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл
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