Принц Гарри и Меган Маркл дали своим детям новую фамилию

Арчи и Лилибет теперь будут носить фамилию Сассекс

Принц Гарри решил сменить детям фамилию. Теперь Арчи и Лилиан будут носить фамилию Сассекс. Ранее юный принц носил фамилию Маунтбеттон-Виндзор. Об этом пишет издание Mirror. Отмечается, что известие о смене фамилии повергло в шок поклонников королевской семьи.

Сам Гарри и его супруга Меган Маркл объяснили свое решение просто - это бизнес. Фамилия Сассекс объединила их семью. После коронации короля Карла они запустили новый сайт, где указали что теперь они Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские. А в качестве герба пара теперь использует геральдический символ Меган.

Фамилия Маунтбеттон-Виндзор присваивалась более 60 лет всем потомкам мужского пола королевы Елизаветы и короля Филиппа. Гарри - первый кто нарушил эту традицию. Он так и не сумел примириться с семьей. Принц с супругой и детьми живут в США, в Калифорнии. Недавно, узнав о заболевании отца, принц прилетел в Великобританию, чтобы встретится с монархом. Отмечается, что Карл был тронут этим визитом.

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