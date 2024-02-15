Число погибших при атаке ВСУ на Белгород выросло до 6

17 человек получили ранения

Очередной акт терроризма со стороны киевского режима. ВСУ сегодня днем обстреляли из реактивных установок залпового огня мирные кварталы Белгорода. По последним данным, шесть человек, в том числе ребенок, погибли, еще 17, среди которых четверо детей, получили ранения. В результате атаки сильно поврежден торговый центр, осколки также упали на стадионе возле здания школы.

Число пострадавших постоянно меняется и сейчас многое зависит от медиков. В Белгород на помощь коллегам уже вылетела бригада врачей из федеральных центров. Экстренные службы, как рассказывают очевидцы, среагировали очень быстро - скорые прибыли на место ЧП всего через несколько минут.

Прилет был такой силы, что в соседних многоэтажках вылетели стекла. Припаркованные авто искорежены. Ракетная атака ВСУ на город началась после полудня. Средства ПВО уничтожили 14 реактивных снарядов. По данным Минобороны, вражеские войска били по мирным жителям Белгорода из чешских "Вампиров".

По последним данным, трагедия унесла жизни как минимум 6 человек. Среди них младенец. Мама с дочкой гуляли по школьной территории, когда ударили ВСУ. Осколки попали прямо в коляску. От полученных ранений ребенок скончался на месте. Девочке было 4 месяца.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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