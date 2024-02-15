Кандидаты в президенты продолжают представлять свои программы

Они общаются с избирателями

Предвыборная хроника. Сегодня в Центризбиркоме прошла жеребьевка. Согласно законодательству, 13 печатных общероссийских государственных изданий поделили бесплатные площади между кандидатами в президенты. Выборы пройдут с 15 по 17 марта. А пока кандидаты на пост главы государства и их представители продолжают представлять свои программы и общаются с избирателями.

В Центральной избирательной комиссии сегодня состоялась жеребьёвка бесплатной печатной площади в 13 общероссийских государственных изданиях. Такое право кандидатов закреплено законом. Благодаря жеребьёвке определили дату публикаций и место на полосе. Окончательно результаты утвердят в пятницу. А стартует предвыборная агитация 17 февраля.

"Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую предоставляет безвозмездно каждое издание, составляет не менее пяти процентов от общего объема его еженедельной печатной площади. Информация об объеме бесплатной печатной площади была опубликована изданиями еще в конце декабря - начале января этого года", - сообщила Наталья Бударина, секретарь ЦИК России.

В ЦИКе напомнили, что на пост президента претендуют четыре кандидата. Это Владислав Даванков от "Партии Роста" и партии "Новые люди". Владимир Путин - он идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Представитель от ЛДПР - Леонид Слуцкий. И Николай Харитонов - от КПРФ. Сегодня в Екатеринбурге он встречался с трудовым коллективом "Уральского завода гражданской авиации".

"Вот до последнего времени не могли - то канадские двигатели, то чехословацкие, то корпус непонятно что, взялись - и сами делаем! Ваше производство - оно крайне необходимо", - заявил Николай Харитонов.

Владимир Машков - сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина - в эти дни в Крыму, в Севастополе. Сегодня провёл творческую встречу с актёрами, представителями Союза театральных деятелей. Обсуждали и необходимые меры по поддержке театров и их сотрудников и строили планы.

"Мы очень хотим провести, наверное, в марте это будет, может, в конце - первый съезд председателей Союза театральных деятелей из 78 регионов. И мы проведём трехдневный форум на базе Московского государственного университета", - заявил Владимир Машков.

Кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий принял участие в круглом столе на тему "Социальный статус и формы государственной поддержки писателей", который собрал членов национальной ассоциации драматургов и союзов писателей со всей России. Обсуждали инициированный партией закон о социальном статусе писателя в современном обществе и государстве, а также культурную политику в России.

"ЛДПР настаивает на ужесточении культурной политики государства. Нам надо перестать терпеть писателей, точнее, писак-предателей. Нам нужно чётко понимать, кто с нами, кто за Россию и ее будущее, а кто - против нас. И последним закрыть доступ в страну. Это в интересах нашего будущего, в интересах будущего великой русской цивилизации", - заявил Леонид Слуцкий.

Кандидат от партии "Новые люди" и "Партии роста" Владислав Даванков сегодня презентовал свою предвыборную программу. В неё вошли предложения из тысячи идей, прозвучавших и обсуждавшихся на встречах с избирателями в регионах. Пункты программы касаются самых разных сфер жизни - международной политики, образования, ЖКХ, медицины.

"Один из главных пунктов - больше денег регионам. Мы говорили об этом, когда пришли в Государственную думу в двадцать первом году, внесли много законопроектов на тему того, чтобы регионы имели не только больше полномочий, но и больше денег", - заявил Владислав Даванков.

Досрочное голосование на выборах президента начнётся уже 25 февраля. Сначала для граждан в труднодоступных и отдаленных местностях, а с 1 марта – за рубежом.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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