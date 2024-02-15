Премьер Словакии: Наивно полагать, что Россия уйдет из Донбасса или Крыма

Европейские политики ищут средства для режима Зеленского

Наивно полагать, что Россия уйдет из Донбасса, Луганска или Крыма, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, надо приспособиться к новой реальности, которая сейчас есть. Фицо в очередной раз подчеркнул, что выступает только за гуманитарную помощь Украине и не верит в военное решение конфликта. Но в это пока верят другие европейские чиновники. В Брюсселе сегодня очередная сходка глав оборонных ведомств. Главный вопрос на повестке дня - увеличение военной помощи Украине.

Министры обороны стран ЕС на общее заседание в Брюсселе шагали не весело. Тема, ради которой собрались, больная: где ещё взять денег для Украины. Энтузиазм за всех коллег бодро демонстрировал Йенс Столтенберг.

"Мы видим, что наша поддержка меняет ситуацию на поле боя каждый день. Чтобы гарантировать, что Украина получит оружие, расходные материалы, боеприпасы, в которых она нуждается, нам нужно наращивать производство", - заявил Столтенберг.

Но у этой встречи была и другая важная задача - продемонстрировать единство НАТО. Дональд Трамп накануне заявил - если он победит на выборах, США не будут поддерживать европейских партнёров по альянсу в вопросах самообороны. Ведь многие из них обещали, но не платят взносы в общую казну. Казалось бы, сказал и сказал. Трамп даже государственной должности никакой не занимает. Но ведь не просто так политики и военные в Европе уже несколько дней повторяют как мантру: военный союз крепок и нерушим. И по очереди с рвением отчитываются, кто сколько внёс в общую кассу.

Встреча прошла бы спокойно, если бы в США за несколько часов до неё вдруг не заявили - Россия вот-вот разместит в космосе свои ядерные комплексы. Их в небе разглядел республиканец Майк Тёрнер. Вероятно, в тот момент, когда в очередной раз пытался увидеть в нём инопланетян. Своим наблюдением он поделился с коллегами.

"Когда я возглавлял ЦРУ, мы изучали возможности Китая по размещению в космосе ядерного оружия, способного сбивать спутники. Ведь они обеспечивают нам связь, передачу информации. И это напрямую касается национальной безопасности. Если Россия "ослепит" нас, мы будем считать это военным шагом", - заявил Леон Панетта, бывший министр обороны США и бывший директор ЦРУ.

Новая страшилка на Европу мгновенно оказала нужный эффект. Её обсуждали и на встрече министров обороны НАТО. Она точно окажется в топе тем на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится уже на этой неделе. Выступит там и Зеленский. Бывший актёр перед этим совершит непродолжительное турне по Франции и Германии. Как можно предположить, он снова раскроет перед Макроном и Шольцем пустой кошелёк.

Конгресс США уже несколько месяцев не может решить, давать Киеву денег или нет. На границе с Мексикой ситуация носит всё более подрывной характер. И противники выделения Украине нового пакета помощи с грустью шутят:

"Я думаю, наверное, очень скоро выдвину законопроект, который позволит переименовать Техас в Украину. Тогда, может быть, даже сенаторы сосредоточатся на охране границы США" (Чип Рой, член конгресса США от Республиканской партии).

Европейские политики себе таких шуток пока не позволяют. И продолжают искать всё новые способы изыскать средства для режима Зеленского. В Германии, например, решили не ограничиваться сокращением льгот для фермеров. В Берлинском университете Гумбольдта до 2030 года планируют сократить больше 20 профессорских ставок. Из-за высокого уровня инфляции и повышения тарифов в бюджете одного из самых известных вузов Европы образовался многомиллионный дефицит. Впрочем, количество преподавателей с учёными званиями попроще тоже уменьшат. Но профессора пойдут под сокращение первыми. Потому что зарплаты у них самые высокие. Что по этому поводу думают немцы, никто не знает: их мнения не спросили.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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