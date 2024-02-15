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Глава Федерации лыжных гонок рассказала о зависти иностранцев к России

15:50
  • четверг
  • 15 февраля 2024

По ее словам, атлеты и тренеры из других стран следят за российскими соревнованиями

Иностранные спортсмены и специалисты следят за российскими соревнованиями по лыжным гонкам и завидуют. Такое мнение в четверг, 15 февраля, высказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
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Вяльбе уверенно подтвердила, что российские соревнования можно сравнивать с международными. В качестве примера она привела Спартакиаду в Тюмени — "у нас шикарная трасса, отличные условия, все супер".

При этом глава Федерации лыжных гонок России заявила, что уже не следит за международными турнирами, поскольку они ей неинтересны, сообщает ТАСС.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отмечал, что американские власти активизируют усилия в стремлении сорвать предстоящие в России международные спортивные мероприятия. Главные надежды в этом плане Вашингтон возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркивал, что недружественные страны Запада, пытавшиеся оставить российский спорт в изоляции, потерпели поражение. При этом политик призвал и дальше укреплять национальную систему спорта.

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Елена Вяльбе
Елена Вяльбе
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